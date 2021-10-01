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Происшествия1 октября 2021 9:22

Трое разбойников из Санкт-Петербурга предстанут перед судом в Мордовии

В сентябре 2020 года они инсценировали обыск в квартире жителя Саранска, где, по их информации, жили инвалиды- попрошайки, и завладели миллионом рублей и ювелирными изделиями на сумму более 900 тысяч
Виктор ВИКТОРОВ
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По информации пресс-службы МВД РМ, подозреваемых задержали в Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска, следователи СЧ СУ республиканского МВД при содействии СОБР Управления Росгвардии.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, когда одному из троицы стало известно, что его знакомый в своей квартире в Саранске содержит лиц, которые являются инвалидами и занимаются попрошайничеством, он предложил совершить разбойное нападение.

Сразу же после совершения преступления мужчины уехали из Мордовии.

Следственной частью СУ МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей г. Санкт-Петербурга, обвиняемых в разбое, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину они не признали. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.