Трое разбойников из Санкт-Петербурга предстанут перед судом в Мордовии

По информации пресс-службы МВД РМ, подозреваемых задержали в Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска, следователи СЧ СУ республиканского МВД при содействии СОБР Управления Росгвардии.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, когда одному из троицы стало известно, что его знакомый в своей квартире в Саранске содержит лиц, которые являются инвалидами и занимаются попрошайничеством, он предложил совершить разбойное нападение.

Сразу же после совершения преступления мужчины уехали из Мордовии.

Следственной частью СУ МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей г. Санкт-Петербурга, обвиняемых в разбое, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину они не признали. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.