Завтра в Саранске будут ловить нетрезвых водителей

По данным пресс-службы МВД по РМ, за восемь месяцев текущего года в Саранске было зарегистрировано 14 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них погибли два человека, а еще 23 - получили различные травмы и увечья.

Для профилактики подобных случаев Госавтоинспекция Мордовии проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В очередной раз оно состоится завтра.

Правоохранители напоминают: за управление автомобилем в пьяном состоянии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.