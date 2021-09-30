В Мордовии вынесли приговор бывшему руководителю ГКУ

В 2010 году обвиняемый, будучи должностным лицом, получил от директора одной организации взятку стройматериалами на общую сумму, превышающую 500 тысяч рублей. За это мужчина принял и оплатил работы, выполненные этой компанией в рамках госконтракта, без проведения необходимых проверок и экспертиз.

В последующие несколько лет за аналогичные действия, он получил от директора этой же организации взятки в виде строительных материалов, а также мебели на общую сумму свыше 2,4 миллиона рублей.

Свою вину обвиняемый отрицать не стал. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы и штрафа в сумме 9 миллионов 813 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.