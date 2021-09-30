Валерий Лидин посетил Мордовию с рабочим визитом

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и Валерий Лидин поздравили Артема Здунова с убедительной победой на выборах.

В рамках рабочей поездки в соседний регион спикер регионального парламента также провел встречу с председателем Государственного Собрания РМ Владимиром Чибиркиным, который был повторно выбран на эту должность, и пожелал коллеге успехов в его деятельности. Стороны обсудили вопросы, связанные с проведением очередного заседания Ассоциации законодательных органов власти субъектов ПФО.