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Общество30 сентября 2021 13:54

Валерий Лидин посетил Мордовию с рабочим визитом

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области принял участие в торжественной церемонии вступления в должность Главы республики
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и Валерий Лидин поздравили Артема Здунова с убедительной победой на выборах.

В рамках рабочей поездки в соседний регион спикер регионального парламента также провел встречу с председателем Государственного Собрания РМ Владимиром Чибиркиным, который был повторно выбран на эту должность, и пожелал коллеге успехов в его деятельности. Стороны обсудили вопросы, связанные с проведением очередного заседания Ассоциации законодательных органов власти субъектов ПФО.