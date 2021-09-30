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Происшествия30 сентября 2021 10:46

В Пензенской области прокуратура пресекла легализацию преступных доходов

В комиссионном магазине «Ломбард Корона» с клиентами заключались притворные сделки, целью которых являлось не принятие товара на реализацию, а предоставление займов под залог имущества
Виктор ВИКТОРОВ
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По иску прокуратуры г. Кузнецка деятельность ломбарда признана незаконной.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города ИП Уржумцевой Р.И. было внесено представление. Однако законные требования прокурора она не выполнила. По возбужденному прокуратурой города делу об административном правонарушении, она была оштрафована на 2 тыс. рублей.

Кроме того, по инициативе прокуратуры города предприниматель была оштрафована на 20 тыс. рублей за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов).

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, с целью устранения нарушений законодательства прокуратура города направила по месту регистрации предпринимателя в Автозаводской районный суд г. Тольятти Самарской области исковое заявление о признании деятельности ИП Уржумцевой Р.И. по организации ломбарда незаконной и запрете на осуществление деятельности по предоставлению займов под залог имущества. Решением суда исковые требования удовлетворены.

После вступления судебного решения в законную силу его исполнение проконтролирует прокуратура г. Кузнецка.