В Пензе со счета 19-летней девушки мошенники списали 97 тысяч рублей

После этого девушка обнаружила, что с её банковского счета произошло списание 97 000 рублей. Потерпевшая осознала, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.