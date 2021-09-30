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Происшествия30 сентября 2021 10:07

В Пензе со счета 19-летней девушки мошенники списали 97 тысяч рублей

Поверив незнакомцу, что на нее оформили кредит и пытаются снять деньги, жительница Пензы сама оформила кредит и предоставила конфиденциальную информацию мошеннику
Виктор ВИКТОРОВ
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После этого девушка обнаружила, что с её банковского счета произошло списание 97 000 рублей. Потерпевшая осознала, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.