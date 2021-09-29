В Мордовии штраф до 500 тысяч грозит мужчине за ловлю острогой двух лещей, сома и жереха

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По информации пресс-службы МВД РМ, группой дознания ММО МВД России «Темниковский» в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в незаконная добыче (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий, возбуждено уголовное дело.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.