В Пензе следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, чье тело обнаруженной в водоеме

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации СУ СК РФ по Пензенской области, в ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что местонахождение 31-летней жительницы Пензы не было известно с 16 сентября 2021 года.

Днем 28 сентября 2021 года в ходе поисковых мероприятий тело женщины обнаружено сотрудником полиции в водоеме недалеко от одного из садоводческих товариществ. При осмотре видимых телесных повреждений на погибшей не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.