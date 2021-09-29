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Происшествия29 сентября 2021 17:38

18-летняя жительница Пензенской области предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков

Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Следственный отдел Пензенского линейного отдела МВД на транспорте завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 18-летней жительницы Колышлейского района.

В июне этого года девушку задержали на перегоне Арбеково-Пяша. При себе она имела около 150 граммов мефедрона. В телефоне девушки были обнаружены координаты тайников, в которых она оставила запрещенные вещества для покупателей. Из них правоохранители изъяли еще 80 граммов наркотиков.

Установлено, что подозреваемая приобретала запрещённые средства через Интернет с целью сбыта на территории города, однако, осуществить задуманное ей не удалось.

Уголовное дело направлено в суд.