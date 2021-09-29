«ТНС энерго Пенза» напоминает дачникам о важности ежемесячной передачи показаний счетчика

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В связи с завершением летнего периода и приближающимся окончанием дачного сезона «ТНС энерго Пенза» напоминает собственникам загородной недвижимости о необходимости ежемесячной передачи показаний.

Даже при отсутствии фактического потребления электроэнергии своевременная передача показаний приборов учета позволит потребителям избежать лишних финансовых затрат. Поскольку согласно действующему законодательству, при отсутствии показаний расчет платы за электричество первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а затем - по нормативу.В связи с чем возможно образование задолженности и последующее взыскание её в судебном порядке.

Контролировать состояние лицевого счета и передавать показания прибора учёта можно дистанционно:

- на сайте компании penza.tns-e.ru – без регистрации;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго»;

- по телефону Единого контактного центра (8412) 98-78-48;

- при помощи голосового помощника «Алиса» от Яндекс, произнеся команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго».

Получать актуальную информацию о балансе лицевого счёта также поможет «Электронная квитанция», при подключении которой счета приходят на электронную почту клиента.