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Происшествия29 сентября 2021 10:35

В Мордовии установлена личность стрелка из пневматической винтовки по кошкам

В Ковылкино во дворе многоквартирного дома 43-летний мужчина открыл огонь по кошкам, якобы оцарапавшим его машину
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По размещенной 26 сентября в социальных сетях видеозаписи, сотрудниками уголовного розыска установили личность приехавшего в Мордовию персонажа.

По его словам, бесхозные животные систематически царапали его машину.

В обеденное время он взял винтовку и произвел несколько выстрелов в кошек.

По факту стрельбы в жилом квартале проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».