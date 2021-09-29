В Мордовии установлена личность стрелка из пневматической винтовки по кошкам

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По размещенной 26 сентября в социальных сетях видеозаписи, сотрудниками уголовного розыска установили личность приехавшего в Мордовию персонажа.

По его словам, бесхозные животные систематически царапали его машину.

В обеденное время он взял винтовку и произвел несколько выстрелов в кошек.

По факту стрельбы в жилом квартале проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».