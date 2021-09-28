В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла пенсионерка

18-летний житель Ковылкино подозревается в нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть человека. По данным МВД, вчера около семи вечера он сбил 66-летнюю женщину, переходившую дорогу, а после скрылся с места ДТП. Пенсионерка скончалась по пути в больницу.

Водителя удалось отыскать в считанные часы. Он отрицать свою вину не стал и признался, что не смог затормозить на скользкой дороге. После того, как сбил женщину, юноша убедился, что она жива, попросил прохожих вызвать «скорую», а сам собрал осколки фар и бампера, выкинул их и уехал. Машину он оставил в гараже родственников, предварительно сняв с нее номера.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.