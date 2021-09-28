В Пензе пункты вакцинации в торговых центрах приостанавливают свою работу

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

По словам врио зампреда правительства – министра здравоохранения Пензенской области Вячеслава Космачева, ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе остается крайне напряженной и требует принятия ряда управленческих решений. Пункты вакцинации в торговых центрах приостанавливают свою работу. Сделать прививку от коронавируса будет возможно только на стационарных площадках

Медперсонал необходимо сосредоточить в амбулаторном звене и направить все усилия на оказание первичной медико-санаторной помощи пациентам с проявлениями острых респираторных вирусных инфекций.

Сейчас в приоритете укрепление первичного звена.

Привлекаем ординаторов мединститута и института усовершенствования врачей для аудиоконтроля, студентов областного медицинского колледжа на прием вызовов по телефону, задействуем медицинский персонал из других учреждений здравоохранения, не задействованных под ковид, в поликлиниках города».