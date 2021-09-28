В Пензенской области мужчина решил сохранить сбережения на счету мошенника и перечислил ему миллион

Чтобы сохранить деньги, мнимый специалист предложил гражданину перечислить их на «безопасный» счет.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, воспользовавшись банкоматом, мужчина перечислил деньги в размере более 1 млн. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение.