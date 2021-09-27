В следующем году в Пензе состоится фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый»

Организаторами выступит АНО «Творческое объединение «ПензаХобби», которая уже несколько лет подряд проводит в Пензе фестиваль «Канитель».

Организация получила грант Президента Российской Федерации. Эти средства помогут организовать работу нескольких площадок, которые помогут юным пензенцам узнать больше о культуре наших предков и раскрыть их таланты.

- Наш фестиваль поможет детям понять, что сказки, фольклор, ремесло - это не бездушные картинки в книжках, а живое, настоящее и то, чем можно заниматься с большой любовью, - рассказала руководитель АНО «ТО «ПензаХобби» Людмила Тимакова.

Провести фестиваль планируется в следующем сентябре.