Литературный музей Пензенской области и «Квартал Луи» получат грант Президентского фонда

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Сумма гранта составит 2 886 730,00 рублей

Средства будут направлены на реализацию проекта «Литературный квартал. Доступные экскурсии по литературному наследию Пензенской области для детей и молодых людей с инвалидностью».

Проект предполагает проведение экскурсий в места, связанные с жизнью и творчеством великих русских писателей и поэтов - историко-культурный заповедник федерального значения «Тарханы», Дом А.И. Куприна, Литературный музей г. Пензы и другие. Знакомство молодых людей с инвалидностью с культурным богатством экспозиции позволит им не только узнать о литературном наследии, но и создаст основу для их мотивации к обучению и активной жизни.

Реализация проекта намечена на начало октября текущего года.