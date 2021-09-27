После проверки прокуратуры Мордовии более чем на 668 млн погашена задолженность бизнесу

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, в связи с выявленными нарушениями, должностному лицу органа местного самоуправления направлено предостережение о недопустимости нарушений закона при распределении бюджетных средств, выделенных для погашения образовавшегося перед предпринимателями долга.

В целях снижения размера задолженности проведено заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей с приглашением представителей администрации городского округа Саранск, где выработан ряд мер организационного и координационного характера.

Благодаря принятым мерам, в июле-августе текущего года задолженность перед бизнесом погашена на общую сумму более 668 млн. руб.