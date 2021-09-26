До 5 лет лишения свободы грозит жительнице Пензы за организацию занятия проституцией

Фото: Елена Вахрушева

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД в результате проведения оперативных мероприятий была установлена жительница Пензы 1984 года рождения в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года организовавшая деятельность по оказанию услуг сексуального характера.

С этой целью она сняла в Пензе две квартиры. По её словам, прием клиентов осуществлялся по предварительной записи.

Кроме того, дама привлекла двух жительниц Пензенской области 1998 и 2000 годов рождения, которые оказывали услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.

Подозреваемая свою вину признала полностью и в содеянном раскаялась.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.