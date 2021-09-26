В Саранске завершено расследование двух уголовных дел о поножовщине сожителей

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По информации пресс-службы МВД РМ, в ходе предварительного расследования установлено, что в день совершения преступлений в июле текущего года началось все с упреков пьяному сожителю, что из-за пагубной привычки он пропускает работу. В ответ он оскорбил гражданскую супругу и нелестно высказался о ее родственниках. После чего она ножом нанесла мужчине проникающее ранение в грудную клетку. Выхватив нож, и он в ответ ударил ее.

Потом они вызвали скорую помощь. Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. В отношении подозреваемой Следственным отделом ОП № 1 УМВД России по го Саранск было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ее гражданского супруга привлекли за умышленное причинение легкого вреда здоровью» и угрозу убийством.

Свою вину в совершенных преступления сожители не отрицали. В настоящий момент расследование уголовных дел завершено.