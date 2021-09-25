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Происшествия25 сентября 2021 17:52

Пензенские оперативники установили 23-летнюю мошенницу из Ульяновска

Под предлогом оказания интимных услуг в сети Интернет девушка завладела денежными средствами в размере 5500 рублей, принадлежащими пензенцу 1967 года рождения
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Евгения Гусева

Фото: Евгения Гусева

Причастная к мошенничеству жительница Ульяновска 1998 года рождения была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД России по г. Пензе.

Оперативники выяснили, что подозреваемая, под предлогом оказания интимных услуг в сети Интернет, завладела денежными средствами в размере 5500 рублей, принадлежащими пензенцу 1967 года рождения.

Девушка дала признательные показания. По её словам, похищенные деньги она потратила на собственные нужды.

В отношении нее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.