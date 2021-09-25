В Пензенской области реанимации загружены полностью

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

В Пензенской области наблюдается стремительный рост заражения новой коронавирусной инфекцией. Решается вопрос о расширении отделений реанимации в медицинских организациях региона.

«Много тяжелых форм с очень быстрым прогрессированием заболевания, - говорит главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева. - За короткий период пациент может перейти из легкой формы в крайне тяжелую. Увеличенное реанимационное отделение нашей больницы загружено полностью». Справиться с пандемией коронавируса поможет только массовая вакцинация, уверена врач.

На самые главные вопросы о вакцинации ответят врио замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева и главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева в рамках онлайн эфира, который состоится во вторник, 28 сентября, в 12:00 часов в аккаунтах социальных сетей Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Задать свои вопросы сможет любой желающий, написав сообщение в чате, а также направив их заранее на адрес электронной почты: gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту». Стать участником эфира можно, пройдя по ссылкам:

- группа ВКонтакте;

- группа в Одноклассниках.