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Происшествия25 сентября 2021 11:55

В Саранске осужден 22-летний парень, применивший насилие в отношении полицейского

Рядом с ним, по трусливому принципу «двое на одного», во всю матерился и старался поучаствовать «в разборке» недоросль несовершеннолетняя
Виктор ВИКТОРОВ
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Участников было бы больше, но после того, как вечером 10 апреля 2021 года в Саранске инспекторы ДПС остановили ВАЗ-21099, четверо молодых людей, выйдя из машины, побежали.

Собранные Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему горожанину. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1 ст.318 УК РФ).

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил.