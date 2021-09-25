В Саранске осужден 22-летний парень, применивший насилие в отношении полицейского

Участников было бы больше, но после того, как вечером 10 апреля 2021 года в Саранске инспекторы ДПС остановили ВАЗ-21099, четверо молодых людей, выйдя из машины, побежали.

Собранные Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему горожанину. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1 ст.318 УК РФ).

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил.