В Мордовии инспекторы ДПС остановили в Большеберезниковском районе «черного лесоруба»

Фото: ПРесс-служба МВД РМ

Сопроводительных документов на древесину у водителя не оказалось. Следственным отделом ММО МВД России «Чамзинский» возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Мордовии, подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений.

Как выяснилось, мужчина занимается бондарным ремеслом, ольху он спилил, чтобы в последующем использовать для изготовления различной продукции, которую он продает.

Ущерб, причиненный Министерству лесного хозяйства и природопользования Республики Мордовия, составил 81802 рубля.

Свою вину подозреваемый не отрицает.

Расследование уголовного дела продолжается.