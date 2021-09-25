Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 сентября 2021 9:33

В Мордовии инспекторы ДПС остановили в Большеберезниковском районе «черного лесоруба»

В кузове трактора «МТЗ-5» сменивший профессию бондаря мужчина вез срубы ольхи
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ПРесс-служба МВД РМ

Фото: ПРесс-служба МВД РМ

Сопроводительных документов на древесину у водителя не оказалось. Следственным отделом ММО МВД России «Чамзинский» возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Мордовии, подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений.

Как выяснилось, мужчина занимается бондарным ремеслом, ольху он спилил, чтобы в последующем использовать для изготовления различной продукции, которую он продает.

Ущерб, причиненный Министерству лесного хозяйства и природопользования Республики Мордовия, составил 81802 рубля.

Свою вину подозреваемый не отрицает.

Расследование уголовного дела продолжается.