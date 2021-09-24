Владимир Вдонин оказал спонсорскую помощь ФОКу «Черемушки» имени В.К. Бочкарева

По словам директора ФОКа Виталия Гудкова, благодаря ФОКу жители Нижнеломовского района могут заниматься различными видами спорта: самбо, дзюдо, хоккеем, фигурным катанием, скандинавской ходьбой, оздоровительными прогулками и пробежками на свежем воздухе, катанием на роликовых коньках.

Но из-за коронавируса многие массовые мероприятия пришлось отменить и доходы спорткомплекса сильно упали. Администрация учреждения попросила народного избранника оказать финансовую поддержку. Владимир Вдонин помог.

В письме, направленном на имя председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина, Виталий Гудков просит выразить благодарность Владимиру Вдонину «за многолетнее тесное сотрудничество и оказание спонсорской помощи при приобретении спортивного инвентаря».