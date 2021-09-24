За убийство 38-летней женщины житель Пензы приговорен к длительному сроку

Фото: Светлана Маковеева

Когда мужчина стал выталкивать ее в коридор, гостья начала сопротивляться. В это время и получила два удара ножом в грудь.

Женщина 1983 года рождения скончалась на месте происшествия.

Житель Пензы в ходе следствия и судебного разбирательства содержался под стражей. Ранее он был судим за кражу.

Приговором суда мужчине, с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору за совершение кражи, назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.