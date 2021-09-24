В Мордовии осложнилась ситуация с коронавирусом

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Обсуждались текущая эпидемиологическая ситуация, ход вакцинации от COVID-19.

Артём Здунов отметил, что напряженность ситуации с коронавирусной инфекцией растет. Повышение заболеваемости наблюдается в 12 районах.

И.о. заместителя председателя правительства Мордовии Галина Лотванова доложила, что за неделю выявлено 479 новых случаев заболевания. Особые опасения вторую неделю подряд вызывает Чамзинский район. Там заболеваемость превышает среднереспубликанскую в 4 раза. «Один лишь пример: в Торбеевской ЦРБ и РКБ №5 развернутые 195 ковидных коек практически полностью заняли за сутки.

Это очень серьезная ситуация. В каждом районе должны быть приняты дополнительные противоэпидемиологические меры», - считает вице-премьер. Также была поднята тема вакцинации. За последнюю неделю темпы замедлились. Для получения коллективного иммунитета процесс необходимо ускорить.