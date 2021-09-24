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Происшествия24 сентября 2021 9:02

Из лесополосы у федеральной дороги Урал» вышел 26-летний пензенец

Конспиратор не догадывался, как много знают о нем поджидающие неподалеку сотрудники полиции
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

18 сентября 2021 года в результате проведенных мероприятий на федеральной автодороге «Урал» сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области совместно с инспекторами ДПС был задержан 26-летний житель Пензы. При задержании, уже на федеральной автодороге «Урал», сотрудники полиции обнаружили у молодого человека пакет с порошкообразным веществом белого цвета

Согласно заключению экспертов, данное вещество является наркотическим средством.

Как пояснил сам задержанный, наркотическое средство он заказал в сети Интернет для собственного употребления. После оплаты заказа на его телефон пришло СМС-сообщение с координатами тайника-закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.