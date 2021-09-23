Родителям пензенских школьников расскажут о правилах защиты в период сезонных заболеваний

Цель проекта - повышение уровня знаний о сохранении и укреплении здоровья школьников. Лекции будут проходить в режиме видеоконференцсвязи.

- В этом году темы занятий будут посвящены, в основном, мерам, направленным на нейтрализацию рисков развития функциональных нарушений и хронических заболеваний, - отметила главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и профилактики, Ирина Пузракова.

По словам врача, в школе состояние здоровья детей и подростков значительно ухудшается. Этому способствуют стресс, несоблюдение гигиенических норм, неправильное питание, а также низкая двигательная активность. Как избежать отрицательного влияния данных факторов, расскажут эксперты в грядущих лекториях.

Тема первого занятия - «Коронавирус, грипп и другие ОРВИ. Правила защиты». Научно обоснованные рекомендации по профилактике респираторных инфекций даст врач городской детской поликлиники. Оно начнется сегодня , в 15:00.

Для участия в проекте нужно обратиться в школу, где обучается ваш ребенок.