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Общество23 сентября 2021 14:09

«Магниту» и «Пятерочке» ФАС выдала предупреждение снизить цены на продукты в Подмосковье

Как житель Подмосковья и уроженец Пензы, прошу не обижать вниманием ФАС, как минимум, пензенские «Пятерочки»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Николай Оберемченко

Фото: Николай Оберемченко

ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»), которые занимают доминирующее положение в нескольких городских округах Подмосковья, по мнению Московского областного ФАС, как отмечает ТАСС, установили более высокую стоимость продуктов питания, чем в других муниципальных образованиях.

Московское областное УФАС выдало предупреждения компаниям «Тандер» и «Агроторг» о необходимости остановить необоснованное завышение розничных цен. Срок исполнения предупреждений составляет 10 дней с момента получения.

Иначе УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.

Как житель Подмосковья и уроженец Пензы, прошу не обижать вниманием ФАС, как минимум, пензенские «Пятерочки».