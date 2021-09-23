Главный терапевт Пензенской области ответит на вопросы о вакцинации от COVID-19

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

В этих условиях необходимость скорейшей вакцинации жителей региона, в особенности людей из групп повышенного риска, является ключевым фактором в борьбе с пандемией. В первую очередь речь идет о тех, кто страдает наиболее опасными при COVID-19 хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, онкологическими и другими.

«Массовая вакцинация, проведенная в кратчайшие сроки, определяет эффективность мер по предотвращению распространения инфекции», - отметила главный внештатный специалист по терапии и обще-врачебному делу министерства здравоохранения Пензенской области Елена Матвеева.

Почему необходимо пройти вакцинацию гражданам с хроническими заболеваниями? Когда можно завершать вакцинацию от коронавируса, если после первой аппликации человек заболел ОРВИ?

На эти и другие вопросы жители Пензенской области смогут получить ответы в рамках онлайн-эфира, который состоится в понедельник, 27 сентября, в 14:00 в аккаунтах соцсетей Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Стать участником эфира можно, пройдя по ссылкам:

- группа ВКонтакте;

- группа в Одноклассниках.