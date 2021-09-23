В Мордовии, забыв о возвращенной сдаче 200 рублей, мужчина ударил гостя ножом в живот

Следственным отделом ОМВД России по Зубово-Полянскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя поселка Дубитель, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, в августе текущего года в гостях у 62-летнего жителя поселка Дубитель гостил 50-летний односельчанин.

Во время застолья мужчина попросил гостя сходить к соседке и вернуть ей долг в сумме 800 рублей, и передал купюру номиналом 1 тысяча. Гость выполнил просьбу, а, вернувшись, положил на стол сдачу в сумме 200 рублей, после чего они продолжили выпивать. Возможно, делали это вдохновенно, или с памятью у хозяина дома совсем худо, но в какой-то момент, убрав деньги на полку, забыл об этом, и стал требовать у односельчанина, сдачу, обвиняя в воровстве. А в ходе словесного конфликта нанес ножом удар в живот. После этого пострадавший ушел к себе домой, откуда вызвал скорую помощь.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина не отрицал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.