Гостю Пензы хватило минут, чтобы отключить сигнализацию автомобиля, и затем включить снова

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Все произошло в мае 2021 года на стоянке около торгового центра на улице Карпинского в городе Пензе.

В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками Росгвардии в августе текущего года на территории Республики Башкортостан задержали молодого человека, причастного к краже денежных средств. Им оказался 24-летний житель Уфы. Подозреваемый признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемый возместил похищенные денежные средства в полном объеме.