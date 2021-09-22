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Происшествия22 сентября 2021 16:59

Гостю Пензы хватило минут, чтобы отключить сигнализацию автомобиля, и затем включить снова

24-летний умелец решил, что считывающее устройство помогло ему заработать похищенные в салоне 920 тысяч, но после его задержания деньги пришлось вернуть, а мужчину ждет пятилетний срок
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Все произошло в мае 2021 года на стоянке около торгового центра на улице Карпинского в городе Пензе.

В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками Росгвардии в августе текущего года на территории Республики Башкортостан задержали молодого человека, причастного к краже денежных средств. Им оказался 24-летний житель Уфы. Подозреваемый признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемый возместил похищенные денежные средства в полном объеме.