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Происшествия22 сентября 2021 15:47

Пензенские росгвардейцы помогли потерявшемуся ребенку

Мальчик ушел из дома, чтобы найти бабушку
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Возвращаясь с ночного дежурство рано утром сотрудники пензенского подразделения вневедомственной охраны Росгвардии заметили на одной из улиц плачущего мальчика лет семи.

Остановившись и спросив ребенка, где родители, правоохранители узнали, что его бабушка ушла отводить в детский сад его младшую сестру. Оставшись дома один, мальчик вскоре решил пойти за ней.

Малыш назвал свое имя и показал, где находится детский сад. Там, пообщавшись с сотрудниками, рогвардейцы выяснили телефон родителей ребенка и связались с ними.

Мальчик был передан родственникам.