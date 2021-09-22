Пензенские росгвардейцы помогли потерявшемуся ребенку

Возвращаясь с ночного дежурство рано утром сотрудники пензенского подразделения вневедомственной охраны Росгвардии заметили на одной из улиц плачущего мальчика лет семи.

Остановившись и спросив ребенка, где родители, правоохранители узнали, что его бабушка ушла отводить в детский сад его младшую сестру. Оставшись дома один, мальчик вскоре решил пойти за ней.

Малыш назвал свое имя и показал, где находится детский сад. Там, пообщавшись с сотрудниками, рогвардейцы выяснили телефон родителей ребенка и связались с ними.

Мальчик был передан родственникам.