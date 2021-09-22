В Пензе внедрят новую систему оценки компетенций педагогов

Речь шла о внедрении автоматизированной программы оценки компетенций педагогов, которая позволит сформировать адресную систему повышения квалификации. В заседании по данному вопросу принял участие научный координатор Ассоциации развития технологий оценки работников и образовательных учреждений, кандидат психологических наук Станислав Климин.

По словам Станислава Валерьевича, программа не только выявит недостатки в работе педагогов, но и поможет индивидуально каждому специалисту повышать квалификацию.

- Мы планируем создать систему именно адресного повышения квалификации учителей, исходя из дефицитов их компетенций. По профессиональному стандарту учитель должен уметь работать в группе, работать в команде, грамотно строить задачи – это то, что записано в профессиональных компетенциях. Если каких-то элементов не хватает, то автоматизированная система выявляет эти недостатки и порекомендует специалисту, что ему нужно изучить,- объяснил ректор Института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин.

Данная технология уже опробована в экспериментальных группах и доказала свою эффективность. Программа соответствует всем современным достижениям психологии, педагогики, информатики и других научных дисциплин. Институт регионального развития Пензенской области внедрит эту систему одним из первых в России.