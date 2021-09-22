В Пензе выявили жестокое обращение 35-летней матери к пятерым своим детям

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, женщина не заботилась об их питании, гигиене, не оказывала помощь в лечении имеющихся заболеваний, унижала.

По результатам прокурорской проверки были возбуждены уголовные дела в отношении родителей детей по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Приговором мирового судьи мать детей оштрафована на 10 тыс. рублей, кроме того, по иску прокурора с нее взыскана компенсация морального вреда по 30 тыс. рублей в пользу каждого ребенка. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении отца малолетних уголовное дело по аналогичным обстоятельствам находится на рассмотрении суда.

По заявлению органа опеки и попечительства родители детей лишены родительских прав, дети у них отобраны и переданы под опеку их родственнице, у которой в настоящее время проживают.