Завершился первый этап конкурса «Народный участковый-2021»

В Пензенской области пользователи на сайте 58.мвд.рф выбирали лучшего из более чем 30 стражей порядка, представляющих подразделения органов внутренних дел городов и районов региона.

По итогам голосования:

Дмитрий Потанин (МО МВД России по ЗАТО Заречный) – 799,

Евгений Малякин (Отделение полиции (дислокация р.п. Сосновоборск) МО МВД России «Никольский») – 121,

Игорь Михеев (ОМВД России по Бековскому району) – 103,

Александр Соколов (ОМВД России по г. Кузнецку) – 69,

Николай Сладков (ОМВД России по Городищенскому району) – 60,

Эдуард Стрелков (Отдел полиции №1 УМВД России по г. Пензе) – 56,

Алексей Торгашов (ОМВД России по Кузнецкому району) – 55,

Александр Иващенко (МО МВД России «Лунинский») – 47,

Виктор Сергеев (ОМВД России по Шемышейскому району) – 44,

Егор Сорокоумов (Отдел полиции №3 УМВД России по г. Пензе) – 35,

Виталий Любушкин (ОМВД России по Камешкирскому району) – 33,

Сергей Алимов (ОМВД России по Сердобскому району)– 30.

Второй этап пройдет с 7 по 16 октября.

На сайте регионального управления МВД России будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса. Из их числа посетители сайта выберут лучшего участкового уполномоченного полиции Пензенской области, который представит наш регион на всероссийском этапе.