Пензенские кадеты представили регион на состязаниях юнармейцев

Фото: Министерство образования Пензенской области

В этом году в состязаниях приняли участие 14 команд из регионов Приволжского федерального округа – всего 196 ребят.

Игра проходила в течение четырех дней. Ребята соревновались в 16 дисциплинах: беге, метании гранаты, строевой подготовке, разборке-сборке макета автомата Калашникова, снаряжении магазина, преодолении полосы препятствий и других.

В рамках мероприятия юнармейцы встретились с представителями Оренбургского гарнизона, ветеранами боевых действий, представили национальные, культурные и патриотические традиции своих регионов, а также поучаствовали в военно-патриотической викторине.

Пензенскую область представляли учащиеся МБОУ «Кадетская школа по делам ГО ЧС» №70. Они стали первыми в стрельбе из пневматической винтовки, вторыми в беге на короткую дистанцию, на полосе препятствий и в проверке знаний основ безопасности жизнедеятельности. «Бронзу» пензенцы завоевали по разборке-сборке макета АК-47, в тактической игре на местности и преодолении туристической полосы.

В общекомандном зачете наша команда заняла четвертое место.