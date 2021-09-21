На трассе М-5 в Мордовии и Рязанской области построят несколько мостов

Фото: Яндекс

Речь идет о 57-километровом транспортном обходе шести населенных пунктов. Данная дорога позволит за полчаса добраться от села Пичкиряево в Рязанской области до деревни Зарубята в Мордовии.

Согласно проекту, транспортный обход с пересекаемыми дорогами свяжет комплекс из восьми мостов, девяти путепроводов, девяти разноуровневых развязок. Это позволит значительно увеличить пропускную способность дороги – с шести до 17 тысяч автомобилей в сутки. Кроме того, благодаря магистрали, большегрузы перестанут ездить через населенные пункты.

Объект возводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодня работы выполнены на 13%.