Жителя Саранска призвали виновным в убийстве незваного гостя

В Мордовии вынесли приговор 64-летнему местному жителю. Мужчина Признан виновным в убийстве.

По данным следствия, 9 января этого года в квартиру осужденного, воспользовавшись тем, что дверь не заперта, зашел 49-летний незнакомец. Хозяин жилища схватился за ножи и нанес несколько ударов визитеру, после чего вынес его во двор и оставил там.

Тело погибшего чуть позже обнаружили прохожие. Смерть наступила в результате большой потери крови.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.