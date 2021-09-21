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Происшествия21 сентября 2021 16:02

Жителя Саранска призвали виновным в убийстве незваного гостя

Приговор суда пока не вступил в законную силу
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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В Мордовии вынесли приговор 64-летнему местному жителю. Мужчина Признан виновным в убийстве.

По данным следствия, 9 января этого года в квартиру осужденного, воспользовавшись тем, что дверь не заперта, зашел 49-летний незнакомец. Хозяин жилища схватился за ножи и нанес несколько ударов визитеру, после чего вынес его во двор и оставил там.

Тело погибшего чуть позже обнаружили прохожие. Смерть наступила в результате большой потери крови.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.