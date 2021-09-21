В Мордовии подведены итоги первого этапа конкурса "НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ - 2021"

По информации пресс-службы МВД РМ, в результате голосования через официальный сайт Министерства внутренних дел по Республике Мордовия во второй этап конкурса вышли 5 участковых.

Захаров Константин Геннадьевич (ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району);

Майоров Максим Данилович (Отдел полиции № 1 Управления МВД РФ по городскому округу Саранск);

Кузьмин Андрей Андреевич (ММО МВД России «Ардатовский»);

Левщанов Валерий Николаевич (Пункт полиции №7 (по обслуживанию Большеигнатовского района) ММО МВД России «Ичалковский»);

Нуждин Михаил Александрович (Отделение полиции № 5 (по обслуживанию Атяшевского района) ММО МВД России «Ардатовский»).

Победители первого тура примут участие во втором этапе конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября.

Победитель получит право представлять наш регион на Всероссийском конкурсе МВД России, где будет определяться лучший «Народный участковый» страны.

Голосование во втором туре будет проходить на официальном сайте МВД по Республике Мордовия в режиме онлайн.

Информация о правилах голосования будет размещена дополнительно в рубрике «Народный участковый». Приглашаем Вас принять участие в конкурсе и выбрать самого достойного участкового уполномоченного Республики Мордовия. Именно ваш голос может стать решающим!

Подробная информация об участниках