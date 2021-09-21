В Пензе в течение 10 дней тепло поступит во все жилые дома

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В ходе очередного еженедельного совещания Андрей Лузгин проинформировал собравшихся о подписанном на прошлой неделе постановлении о проведении

С 24 сентября по 16 октября в Пензе месячника по благоустройству.

«Необходимо запланировать субботники и другие мероприятия по уборке городских территорий, как только позволит погода», – распорядился он.

Традиционно к благоустройству приглашаются все организации и предприятия для наведения порядка на своих участках и прилегающих территориях, которые за ними закреплены.

Кроме того, традиционно в этот период будет действовать упрощенный процесс приема мусора на полигоне. Предприятия и организации города могут обратиться в районную администрацию, оформить путевой лист и бесплатно вывезти мусор на полигон по захоронению твердых бытовых отходов. Исключение составляет промышленный и строительный мусор.

Проведение общегородского субботника намечено на 16 октября.

Департамент ЖКХ города в период месячника усилит работу административно-технической инспекции.