В Пензенской области у жительницы Малой Сердобы мужчина украл утку и гуся и съел их

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Полицейским жительница села Малая Сердоба 1977 года рождения рассказала, что утку и гуся украли с территории ее дома в ночное время.
Подозрение стражей порядка пало на местного жителя 1983 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.
Злоумышленник дал признательные показания. В доме у гражданина сотрудники полиции изъяли перья.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.