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Происшествия20 сентября 2021 18:08

В Пензенской области у жительницы Малой Сердобы мужчина украл утку и гуся и съел их

В доме у ранее судимого местного жителя полицейские обнаружили лишь перья
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Полицейским жительница села Малая Сердоба 1977 года рождения рассказала, что утку и гуся украли с территории ее дома в ночное время.

Подозрение стражей порядка пало на местного жителя 1983 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленник дал признательные показания. В доме у гражданина сотрудники полиции изъяли перья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.