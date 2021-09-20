В Пензенской области у жительницы Малой Сердобы мужчина украл утку и гуся и съел их

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Полицейским жительница села Малая Сердоба 1977 года рождения рассказала, что утку и гуся украли с территории ее дома в ночное время.

Подозрение стражей порядка пало на местного жителя 1983 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленник дал признательные показания. В доме у гражданина сотрудники полиции изъяли перья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.