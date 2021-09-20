229-й театральный сезон откроется в Пензе 1 октября

Фото: Дмитрий Журкин

Несмотря на то, что спектакли на малой сцене областного драматического театра показываются уже с 10 сентября, датой официального открытия руководство учреждения решило считать все же 1 октября. Сентябрьские показы получили название «Предсезонье».

В первый день будущего месяца зрители смогут увидеть комедию «Тетушка на миллион», премьера которой состоялась в прошлом сезоне. Спектакль поставлен по пьесе Брэндона Томаса «Тетка Чарлея». Ее сюжет знаком многим любителям советской киноклассики: по этой же пьесе был снят фильм «Здравствуйте, я ваша тетя».

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