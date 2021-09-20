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Происшествия20 сентября 2021 14:10

Суд Мордовии рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, изготовившего пистолет

О таланте подпольного оружейника никто бы не узнал, если однажды он не увидел идущего навстречу полицейского. При виде мундира умелец струсил и выбросил ствол в снег
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Органами дознания ОП№5 ММО МВД России «Ардатовский» окончено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя села Алово, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

Расстался с оружием мужчина 23 марта текущего года. Позднее признался, что ствол принадлежит ему. Выяснилось, что изготовил пистолет он в октябре 2018 года в собственном гараже и хранил его в надворной постройке, якобы для отстрела диких лиc.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.