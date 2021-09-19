Участники Всемирного дня чистоты в Пензе собрали более 200 мешков мусора

Фото предоставлено организаторами акции

Вчера в Пензе в третий раз состоялся Всемирный день чистоты. Участники акции собрали более 200 мешков мусора – это кузов большого КАМАЗа, наполненный доверху. Причем отходы не только сгребались в кучу. Но и сортировались: часть из них будет отправлена на переработку.

Также участники спилили сухие ветки.

- Территория очень большая и грязная, - отметила организатор акции Оксана Петулько. – Нам не хватило времени и сил, чтобы убрать все. Скорее всего, мы придем сюда еще раз.