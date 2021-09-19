Пензенцев приглашают на ярмарку местных производителей

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Свою продукцию представляют товаропроизводители из Мокшанского, Бессоновского, Городищенского, Сердобского, Иссинского, Каменского, Белинского и других районов Пензенской области.

Здесь по доступным ценам можно приобрести овощную группу товаров, мясо, колбасные изделия, полуфабрикаты, копчености, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и кисломолочную продукцию, яйца, сахар, мед, яблоки, рыбу, масло и многое другое.

Также в выходные дни действуют и другие сезонные ярмарки и ярмарки «выходного дня» по адресам:

проспект Строителей, 21а,

проспект Победы, 99,

проспект Строителей, 40,

улица Суворова, 120,

улица Терновского, 224,

3 проезд Лобачевского,

улица Кижеватова, 1-3,

улица Одесская, 2,

улица Литейная, 2/1.