Пензенцев приглашают на ярмарку местных производителей

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
Свою продукцию представляют товаропроизводители из Мокшанского, Бессоновского, Городищенского, Сердобского, Иссинского, Каменского, Белинского и других районов Пензенской области.
Здесь по доступным ценам можно приобрести овощную группу товаров, мясо, колбасные изделия, полуфабрикаты, копчености, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и кисломолочную продукцию, яйца, сахар, мед, яблоки, рыбу, масло и многое другое.
Также в выходные дни действуют и другие сезонные ярмарки и ярмарки «выходного дня» по адресам:
проспект Строителей, 21а,
проспект Победы, 99,
проспект Строителей, 40,
улица Суворова, 120,
улица Терновского, 224,
3 проезд Лобачевского,
улица Кижеватова, 1-3,
улица Одесская, 2,
улица Литейная, 2/1.