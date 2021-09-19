Веское слово Прокуратуры Республики Мордовия помогает детям-сиротам

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, ранее граждане обращались в органы прокуратуры с информацией о нарушении их прав на жилье. Рузаевский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и возложил на администрацию Рузаевского муниципального района обязанность обеспечить лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями.

В результате молодые люди получили жилье в новом многоквартирном доме. Квартиры благоустроены и полностью готовы для комфортного проживания. В непосредственной близости от дома находятся новые школа и детский сад.

Надзорное сопровождение реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Прокуратурой Республики Мордовия обеспечивается на постоянной основе.