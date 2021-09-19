Гостю из Москвы испортили романтический вечер в Пензе

И то ли гость Пензы привык к безотказному столичному сервису, то ли женщина на фото очаровала его бесповоротно, но он поверил перезвонившему ему мужчине, что платеж не прошел, и сделал еще несколько попыток. Пока не обнаружил, что с его счета были списаны 63 000 рублей.

С девушкой встреча так и не состоялась. И мужчина отправился в отдел полиции №4 УМВД России по г. Пензе

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Чтобы избежать обмана через интернет, УМВД России по Пензенской области рекомендует в объявлениях обращать внимание не только на красивые фотографии, но и на некоторые признаки потенциально опасных предложений. Если вам предлагают перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных сделок.