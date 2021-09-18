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Происшествия18 сентября 2021 16:04

Полиция Саранска разыскивает причастных к краже из магазина детской одежды

Подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Инцидент произошел 6 августа в ТЦ на улице Гагарина в Саранске. По данным полиции, в период с 17:47 до 18:20 две девушки украли три пары детских колготок, два рюкзака и платье.

Приметы разыскиваемых: одной девушке на вид около 20-25, худая, ростов 160-165 сантиметров, волосы светлые. Была одета в белую футболку, темные шорты и темные босоножки. Второй около 25-30 лет, рост около 165-170 сантиметров, волосы светлые. Была одета в розовую футболку, джинсовые шорты, белые босоножки.

Информацию, которая поможет розыску подозреваемых, можно сообщить по телефонам 8(8342) 29-77-88 или 102.