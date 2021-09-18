В Пензе открылась выставка «Обнаженная эстетика»

Фото предоставлено организаторами выставки

Кристина окончила областной строительный колледж по специальности «Ландшафтный дизайнер» и магистратуру в ПГУАС по специальности «Архитектор».

Персональная выставка художницы открылась вчера в арт-пространстве «Дом Бадигина». Церемонию открытия посетил директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный, который отметил талант Кристины и необычный подход к творчеству.

- Меня вдохновляет человеческое тело, природные формы и цвет. Своей выставкой я хочу обратить внимание на естественную красоту человеческого тела. Это не про секс, похоть или идеальные/не идеальные формы, это эстетика и пластика нас настоящих, - отмечает автор работ.

Фото предоставлено организаторами выставки

По словам Кристины, люди практически все время находятся в одежде, тратят колоссальное время на поиск стиля и создание образов. Но обратная сторона всего этого – закомплексованность и неприятие собственной внешности.

- Но когда мы обнажены, не считываются ни классификация, ни социальные статусы, мы такие, какие есть. И на принятие своего тела нужно выделять ресурсы. Необходимо любить свое тело, заботиться о нем, наблюдать и чувствовать. Я надеюсь, что через эстетику минимализма и форм в моих работах, мне удастся возбудить интерес к вашему телу. Человек является неотделимой частью природного мира, такой же естественной и прекрасной. Поэтому мне важно было подчеркнуть в работах тонкую красоту тела, плавные изгибы, складки и формы.

Экспозиция доступна к просмотру в рабочее время арт-пространства.